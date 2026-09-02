Главные новости за 2 сентября: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

Руководитель управления финансово-бюджетной политики администрации Воронежа Елена Муромцева и ее первый заместитель Ирина Чикина с 1 сентября уволились по собственному желанию. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили источники на строительном рынке. Управление вместо госпожи Муромцевой возглавил Андрей Жаглин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Арбитражный суд Белгородской области наложил арест на денежные средства и имущество ООО «Белгородский бройлер» (входит в ГАП «Ресурс» Виктора Наурузова) в пределах суммы иска — 168,9 млн руб. Определение вынесено по заявлению воронежского ООО «Авита». За последний год в картотеку поступило 215 исков в адрес компании на общую сумму 583,2 млн руб.

В Курске цена квадратного метра в августе выросла на 1,4%, достигнув 144,4 тыс. руб. При этом средняя стоимость квартиры увеличилась на 2%. Она стоит около 8 млн руб. Это следует из данных портала «Мир квартир».

Арбитражный суд Липецкой области прекратил производство по делу о несостоятельности местного ООО «Стальсоюз». Заявление подала Федеральная налоговая служба в лице Межрайонной ИФНС №20 по Саратовской области. Сумма задолженности компании по обязательным платежам оценивалась в 156,7 млн руб. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Липецкой области.

Аукцион по продаже 100% долей национализированного тамбовского оператора связи ООО «Ланта» не состоялся. Согласно итоговому протоколу, это связано с отсутствием соответствующих требованиям заявок. Начальная цена лота составляла 438,2 млн руб. Продавцом выступал банк ПСБ.

Мценское АО «СЛП», расположенное в Орловской области, выставило на продажу производственно-складской комплекс в Мценске. Площадка расположена в границах территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Мценск», что предоставляет резидентам налоговые и таможенные льготы. Цена, обозначенная в объявлении, — 1,7 млрд руб. Продавец рассказал «Ъ-Черноземье», что бизнес решили продать «для развития других отраслей».

Анна Швечикова