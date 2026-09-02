Суд прекратил дело о банкротстве липецкого «Стальсоюза» с долгом 157 млн рублей

Арбитражный суд Липецкой области прекратил производство по делу о несостоятельности местного ООО «Стальсоюз». Заявление подала Федеральная налоговая служба в лице Межрайонной ИФНС №20 по Саратовской области. Сумма задолженности компании по обязательным платежам оценивалась в 156,7 млн руб. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Липецкой области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Заявление приняли к производству в июле. В ходе разбирательства представитель «Стальсоюза» ходатайствовал об отказе во введении упрощенной процедуры банкротства, аргументируя это тем, что параллельно продолжается судебный спор о правомерности доначисления налогов. В связи с этим, по мнению компании, производство по делу о несостоятельности следовало прекратить.

По данным Rusprofile, ООО «Стальсоюз» зарегистрировано в Липецке в октябре 2015 года для производства строительных металлических конструкций и изделий. Уставный капитал составляет 11 тыс. руб. Единственным учредителем и директором является Игорь Зайцев. 2025 год компания завершила с нулевой выручкой и убытком 2,6 млн руб.

Изучив представленные документы, Арбитражный суд Липецкой области пришел к выводу, что ФНС не соблюла обязательный судебный порядок принудительного взыскания, который должен предшествовать обращению с заявлением о банкротстве. Принимая во внимание, что решение налогового органа обжалуется и еще не вступило в законную силу, суд признал заявленную задолженность документально неподтвержденной.

В августе стало известно, что Межрайонная ИФНС № 20 по Саратовской области обратилась в Арбитражный суд Липецкой области с иском о банкротстве местного ООО «Завод строительных конструкций» (учредители — Александр и Владимир (Александрович) Гугнины, Екатерина Паршикова). Налоговики оценили задолженность компании в 91,6 млн руб. Рассмотрение дела назначено на 28 сентября.

Кабира Гасанова