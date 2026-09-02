Мценскую промплощадку в ТОСЭР выставили на продажу за 1,7 млрд рублей

Инвестиционная площадка с готовой рабочей документацией и техническими условиями расположена на территории опережающего социально-экономического развития «Мценск», следует из данных портала DA.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Мценское АО «СЛП» выставило на продажу производственно-складской комплекс в Мценске. Объект находится на улице Автомагистраль 1/15. По словам продавца, площадка расположена в границах территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Мценск», что предоставляет резидентам налоговые и таможенные льготы. Цена, обозначенная в объявлении, — 1,7 млрд руб.

«Причина простая. Не нашли применение. Сделали проект и хотим продать для развития других отраслей»,— рассказал «Ъ-Черноземье» продавец.

Земельный участок площадью 14 га предназначен для реализации крупного складского или производственного проекта. Проект предусматривает комплекс общей площадью 66 тыс. кв. м с высотой помещений от 12 до 27 м и административно-бытовой корпус. На площадке имеется выделенная электрическая мощность 14 МВт, собственная газовая котельная мощностью 37 МВт, сети водоснабжения и водоотведения. Наличие всей необходимой проектной документации и согласованных технических условий позволяет существенно сократить сроки начала реконструкции и ввода объекта в эксплуатацию, говорится в объявлении.

Согласно градостроительному плану земельного участка, на территории уже существует объект капитального строительства — цех № 4 площадью 57,5 тыс. кв. м. Участок находится в производственной функциональной зоне, градостроительный регламент для него не устанавливается в связи с расположением в ТОСЭР.

По данным Rusprofile, АО «СЛП» зарегистрировано в Мценске в октябре 2020 года, работает в сфере складирования и хранения. Генеральный директор с октября 2025 года — Алексей Иванов. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Учредители не раскрываются. Из данных Спарк-Интерфакс следует только, что до 2020 года компанией владел и руководил Артем Дронов из Липейкой области. В 2025 году выручка составила 1 млн руб., что на 72% меньше, чем в 2024 году (3,7 млн руб.), при этом чистая прибыль выросла с 2 до 70 тыс. руб. АО «СЛП» до августа 2025 года имел дочернее предприятие — московское ООО «Гудкапитал» (основной вид деятельности — автомобильные грузоперевозки). Гендиректор — Эдуард Дудка, владелец — Софья Семина. В 2025 году выручка «Гудкапитала» выросла на 17,7%, до 131,8 млн руб., компания вышла на чистую прибыль в 25,4 млн руб. после убытка в 26,7 млн руб. годом ранее.

В августе «Ъ-Черноземье» писал, что завод телематического оборудования, расположенный в ОЭЗ «Орел», инвестировал в свои мощности 125 млн руб.

Анна Швечикова