Число жертв аварии с бензовозом в Ростовской области выросло до четырех

Число погибших в ДТП с бензовозом, легковым автомобилем и автобусом на трассе Ростов—Таганрог достигло четырех человек. Авария произошла 29 августа у Чалтыря.

По предварительным данным, бензовоз, следовавший через Чалтырь, пробил разделительное ограждение и выехал на встречную полосу. После этого грузовик столкнулся с автомобилем Chery Tiggo и автобусом. В результате столкновения транспортные средства загорелись.

Изначально сообщалось о трех погибших — водителе бензовоза, а также водителе и пассажире легкового автомобиля. Позднее был обнаружен еще один погибший. По данным Donday, им оказался 36-летний мужчина, находившийся в бензовозе в качестве пассажира.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Валерий Климов