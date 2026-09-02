Суд взыскал 104,5 млн рублей за утрату доли в «Отеле Европейский» в Аксае

Арбитражный суд Ростовской области взыскал с ИП Ивана Ситько в пользу ИП Александра Рожкова 104,58 млн рублей убытков за утрату права собственности на треть гостиницы «Отель Европейский» в Аксае, признанной самовольной постройкой. Решение суда опубликовано в картотеке дела.

Объект площадью почти 3 тыс. кв. м в городе Аксае был признан незаконным строением решением Аксайского районного суда в июне 2021 года. Здание подлежало сносу, а земельные участки под ним — возврату муниципальному образованию.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», Ситько Иван Иванович является гендиректором ЗАО «Орошаемое» (пос. Отрадный), а также совладельцем совладельцем девяти компаний в Аксае. Рожков Александр Владимирович — генеральный директор ООО «Бетон+» в Аксае (производство изделий из бетона для использования в строительстве).

Александр Рожков обосновал требования тем, что Иван Ситько изначально приобрёл земельные участки с нарушением закона. Этот факт послужил основанием для признания всего гостиничного комплекса самовольной постройкой и последующего изъятия долей у всех собственников, в том числе у истца. Претензия от 15 апреля 2025 года осталась ответчиком без ответа.

Для определения точного размера ущерба суд назначил экспертизу ООО «Центр специальных экспертиз по Южному округу». По состоянию на февраль 2026 года рыночная стоимость объекта оценена в 317,3 млн рублей. Поскольку истец претендовал лишь на возмещение реального ущерба в размере стоимости своей доли (1/3), требование на сумму 104,58 млн рублей признано обоснованным. Доводы защиты о методологических ошибках эксперта при расчёте коэффициента земли (0,2) суд отклонил, указав, что применённый метод распределения прямо предусмотрен методологическими рекомендациями Минимущества РФ № 568-р.

Ответчик возражал против иска, ссылаясь на арест здания в рамках уголовного дела, продлённый до 15 июня 2025 года, который, по его мнению, препятствовал легализации объекта или его добровольному демонтажу. Суд счёл эти обстоятельства не освобождающими Ивана Ситько от гражданско-правовой ответственности за первоначальное незаконное получение прав на землю.

По итогам разбирательства суд постановил взыскать с ИП Ивана Ивановича Ситько в пользу ИП Александра Владимировича Рожкова 104,58 млн рублей убытков, 997 915 рублей в возмещение расходов на уплату государственной пошлины и 49 984 рубля на оплату услуг эксперта.

«Поскольку затраты истца возникли вследствие незаконного получения права собственности на земельный участок, требования о взыскании убытков законны и обоснованы и подлежат удовлетворению. С ответчика в пользу истца надлежит взыскать 104 583 000 руб. убытков. Доводы ответчика сводятся к тому, что он не согласен с отчетом оценки в части определения суммы упущенной выгоды отклоняются, поскольку истцом ко взысканию в рамках настоящего дела указанная сумма не заявлялась»,— говорится в решении суда.

Согласно материалам дела, третьи лица по делу — Анастасия Ткачева, администрация Аксайского района и комитет по имущественным отношениям — в заседании участия не принимали. Решение может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца.

Тат Гаспарян