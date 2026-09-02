«Водоканал» восстановит подачу воды в Екатеринбурге до 3 сентября

МУП «Водоканал» пообещал восстановить подачу холодной воды в полном объеме для ресурсоснабжающих организаций до 12:00 3 сентября, сообщили в администрации Екатеринбурга. Напомним, накануне вечером из-за технологического повреждения подачу холодной воды ограничили в части районов, еще часть города осталась без горячей воды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Матвей Колесников / Коммерсантъ Фото: Матвей Колесников / Коммерсантъ

Днем 2 сентября представители «Водоканала» сообщили, что возобновили подачу холодной воды. В городской администрации сообщили, что по данным на 15:00 энергетики «Т Плюс» уже обеспечили подачу горячей воды в центре города, Кировском районе, на Широкой Речке и в Юго-Западном микрорайоне.

«После заполнения тепловой сети за возобновление горячего водоснабжения в домах отвечают управляющие компании и ТСЖ – в случае его отсутствия жителям следует обращаться туда»,— прокомментировали в мэрии.

Напомним, в августе большая часть Екатеринбурга на несколько дней осталась без холодной и горячей воды из-за того, что на станции водоподготовки вышли из строя фильтры.