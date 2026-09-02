«Водоканал» возобновил подачу холодной воды в районы Екатеринбурга

«Водоканал» сообщил о восстановлении подачи холодной воды в Екатеринбурге 2 сентября. По данным МУПа, система работает в штатном режиме. Напомним, накануне вечером из-за технологического повреждения подачу холодной воды ограничили на Уралмаше, Эльмаше, Сортировке, а также частично в Пионерском поселке и на ВИЗе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В «Водоканале» предупредили, что в течение дня в отдельных районах возможны колебания давления в трубопроводах. Это связано с постепенным заполнением сетей и стабилизацией гидравлического режима магистрали.

Напомним, в августе большая часть Екатеринбурга на несколько дней осталась без холодного и горячего водоснабжения из-за того, что на станции водоподготовки вышли из строя фильтры. Во многих магазинах тогда закончились запасы питьевой воды.