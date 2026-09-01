Часть районов Екатеринбурга осталась без воды из-за аварии

Несколько районов Екатеринбурга вновь остались без холодной воды в связи с технологическим повреждением, сообщили в МУП «Водоканал». Подача холодной воды ограничена на Уралмаше, Эльмаше, Сортировке, а также частично в Пионерском поселке и на ВИЗе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Специалисты уже приступили к восстановительным работам. Плановый срок завершения — к 00.00 2.09.2026»,— сообщили в «Водоканале». Там добавили, что водороботы в этих жилых районах включены для раздачи воды бесплатно.

ПАО «Т Плюс» временно ограничило поставку горячей воды жителям Вторчермета, Эльмаша, Вокзального, Заречного, ВИЗа, Юго-Западного, Широкой речки, Центра, а также Верхней Пышмы.

С 18:00 пообещали организовать машины для раздачи питьевой воды горожанам по следующим адресам:

Репина, 84 (Радуга Парк);

Крауля-Токарей (м-н Кировский);

Гурзуфская, 16;

Металлургов, 2А;

Боровая, 19 (м-н Кировский);

Ангарская, 22 (м-н Перекресток);

Татищева, 77 (м-н Татищев);

Татищева, 20 (м-н Перекресток);

Шейнкмана, 86 (м-н Пятерочка).

Напомним, в августе большая часть Екатеринбурга на несколько дней осталась без холодного и горячего водоснабжения из-за того, что на станции водоподготовки вышли из строя фильтры. Во многих магазинах тогда закончились запасы питьевой воды.