Пассажиропоток между Сочи и Санкт-Петербургом превысил 5,1 млн человек

Сочи и Санкт-Петербург входят в число наиболее востребованных направлений для пассажиров. К такому выводу пришли в пресс-службе воздушной гавани курорта. С 2022 года между городами выполнили 16 тыс. рейсов, которыми воспользовались более 5,1 млн пассажиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

С начала 2026 года из Сочи в Санкт-Петербург и обратно перевезли более 430 тыс. путешественников. В сентябре авиасообщение между городами сохраняется на ежедневной основе.

Рейсы по маршруту выполняют авиакомпании «Аэрофлот», «Россия», «Икар», «Северный Ветер», «Смартавиа» и «Уральские авиалинии».

Авиасообщение между Сочи и Санкт-Петербургом остается одним из основных направлений для пассажиров. С 2022 года на маршруте выполнили более 16 тыс. рейсов, а общий объем перевозок превысил 5,1 млн человек.

В 2026 году пассажиропоток по направлению продолжил формироваться за счет регулярных рейсов. За первые месяцы года в Санкт-Петербург из Сочи и в обратном направлении отправились более 430 тыс. пассажиров.

В сентябре рейсы между Сочи и Санкт-Петербургом выполняются ежедневно. Расписание конкретных рейсов пассажирам рекомендуют уточнять на официальных сайтах авиакомпаний или аэропорта Сочи.

«Ъ-Сочи» писал, что самым дешевым туром по России с перелетом этим летом стала поездка двух туристов из Москвы в Сочи на семь ночей за 15,1 тыс. руб. без питания. Самое дешевое размещение без перелета обошлось в 950 руб. за ночь в восьмиместном номере хостела в Самаре, а доступный экскурсионный тур в Санкт-Петербург на три дня стоил 27 тыс. руб.

Мария Удовик