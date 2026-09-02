Суд вынес приговор обвиняемым в поджоге электровоза в Ростове

В Ростове-на-Дону осудили обвиняемых в поджоге электровоза на станции «Ростов-Товарный». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Установлено, что 20-летний Илья Дорошенко вместе с двумя несовершеннолетними знакомыми согласился поджечь секцию электровоза за 150 тыс. руб. Такое задание предложил неизвестный пользователь мессенджера Telegram.

В отношении Дорошенко и сообщников возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Кроме того, в отношении Дорошенко возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

Южный окружной военный суд осудил Илью Дорошенко на 13 лет колонии строго режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Несовершеннолетнему назначено 8,5 лет воспитательной колонии, еще одной фигурантке – 6,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Приговор не вступил в законную силу.

Константин Соловьев