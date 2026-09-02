Pegasus и Turkish Airlines заявили о сохранении полетной программы в России

Авиакомпания Pegasus Airlines заявила, что со 2 сентября все российские рейсы «выполняются в соответствии с расписанием». Отмену рейсов в ночь на 2 сентября перевозчик связал с «техническими и оперативными причинами».

Turkish Airlines также заявила, что программа полетов в Россию сохраняется, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Авиакомпания отметила, что выполняет рейсы во Внуково и из него в штатном режиме.

На 2 сентября Pegasus отменила часть рейсов во Внуково и обратно. В аэропорту отметили, что обычно подобные отмены связаны с введением ограничений на полеты (план «Ковер»). Также Pegasus отменила рейс из Самары в Анталью и из Антальи в Самару. В аэропорту Курумоч разместили объявление, что «из-за сохраняющейся напряженности между Украиной и Россией ... существует угроза масштабной атаки беспилотников». Также сообщалось об отмене нескольких рейсов Turkish Airlines.

Другие перевозчики тоже продолжают работать на турецких маршрутах. В Шереметьево сообщили «Ъ», что все плановые турецкие рейсы «Аэрофлота», Nordwind Airlines и Corendon Airlines выполняются по расписанию. В петербургском Пулково заявили, что не получали уведомлений иностранных авиакомпаний о сокращении рейсов.

Глава Минтранса Андрей Никитин сегодня заявил, что российские власти не позволят помешать работе гражданской авиации. Президент Владимир Путин накануне назвал угрозы со стороны властей Украины закрыть российское воздушное пространство «заявкой на гостерроризм».

Подробнее — в материале «Ъ».