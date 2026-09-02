Авиакомпания Pegasus объяснила отмену полетов в Россию на 2 сентября

Турецкий лоукостер Pegasus объяснил техническими причинами отмену нескольких рейсов между городами Турции и России. Перевозчик намерен выполнять полеты в обычном режиме с 3 сентября.

Для пассажиров, которые не смогли улететь в ночь на 2 сентября, планируют дополнительные рейсы. «Наши рейсы в Россию были отменены по техническим и оперативным причинам. Помимо этих отмен, наши рейсы со 2 сентября выполняются по расписанию»,— указано в пресс-релизе на сайте Pegasus.

На 2 сентября турецкий лоукостер отменил 12 рейсов во Внуково и обратно. В российском аэропорту заявили, что обычно подобные отмены связаны с введением ограничений на полеты. Turkish Airlines также отменила несколько рейсов между Стамбулом и Москвой. Ночью 2 сентября вводили ограничения на прием и отправку рейсов в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево.