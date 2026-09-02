Авиакомпания Pegasus объяснила отмену полетов в Россию на 2 сентября
Турецкий лоукостер Pegasus объяснил техническими причинами отмену нескольких рейсов между городами Турции и России. Перевозчик намерен выполнять полеты в обычном режиме с 3 сентября.
Для пассажиров, которые не смогли улететь в ночь на 2 сентября, планируют дополнительные рейсы. «Наши рейсы в Россию были отменены по техническим и оперативным причинам. Помимо этих отмен, наши рейсы со 2 сентября выполняются по расписанию»,— указано в пресс-релизе на сайте Pegasus.
На 2 сентября турецкий лоукостер отменил 12 рейсов во Внуково и обратно. В российском аэропорту заявили, что обычно подобные отмены связаны с введением ограничений на полеты. Turkish Airlines также отменила несколько рейсов между Стамбулом и Москвой. Ночью 2 сентября вводили ограничения на прием и отправку рейсов в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево.
Формулировки перевозчика и аэропорта описывают разные уровни одного возможного сбоя. Для авиакомпании отмена может выглядеть как техническая или операционная проблема, а для аэропорта — как следствие временных ограничений на прием и отправку рейсов. Похожая ситуация уже возникала: в сентябре 2024 года ограничения в московских аэропортах из-за атаки беспилотников приводили к задержкам рейсов между Москвой и Турцией.
Для пассажиров это означает, что восстановление расписания зависит не только от заявления перевозчика о возобновлении полетов. На отмененных рейсах Pegasus предлагает перенести билет на дату после 2 сентября или вернуть деньги; для не улетевших пассажиров планировались дополнительные рейсы, а при сохранении ограничений возможны новые задержки.