Турецкая авиакомпания Pegasus Airlines отменила рейс из Самары в Анталью на фоне заявлений президента Украины

В среду, 2 сентября, турецкая авиакомпания Pegasus Airlines отменила рейс из Самары в Анталью и из Антальи в Самару. В аэропорту Курумоч авиаперевозчик разместил объявление, что «из-за сохраняющейся напряженности между Украиной и Россией, по последней информации, существует угроза масштабной атаки беспилотников на воздушное пространство России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Также в объявлении Pegasus Airlines отмечает, что данная ситуация классифицируется как форс-мажор. Пассажирам предлагается самостоятельно перебронировать свои билеты на другие даты или затребовать возврат денег за билеты. При этом, 2 сентября угроза атаки БПЛА или ракетная угроза в Самарской области не объявлялась.

Вечером, 1 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, российское небо «становится полностью опасным» и «де-факто будет закрываться» для гражданской авиации из-за активности украинских беспилотников. Он призвал международные авиакомпании, летающие в Россию, учитывать риски. Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита ШОС в Бишкеке назвал заявления Зеленского «заявкой на терроризм».

Информацию об отмене рейсов авиаперевозчика на 2 сентября подтвердили в туристической компании Самаринтур. «Вчера вечером самолет, вылетевший из Антальи в Самару, развернулся и вернулся в Турцию. На сегодня авиакомпания отменила единственный рейс. Об отмене рейсов на другие даты авиаперевозчик пока не информировал. На данный момент информация об отмене рейсов другими международными перевозчиками не поступала», — сообщает представитель туристической компании «Самараинтур» Серафима Сегал.

Согласно информации на сайте аэропорта Курумоч, на завтра, 3 сентября, запланированы шесть рейсов между Турцией и Самарой авиакомпаниями Corendon Airlines, Pegasus Airlines, Аэрофлот, Azur Air.

Ассоциация туроператоров России сообщила, что Turkish Airlines и Pegasus Airlines отменили часть рейсов между Москвой и Турцией на 2 сентября. Авиакомпания Pegasus отменила 6 рейсов во Внуково и 6 рейсов из Внуково. На другие даты отмен на данный момент нет. Другие авиакомпании продолжают совершать рейсы из Турции. В текущие сутки во Внуково из турецких аэропортов прибыло 16 бортов.

В пресс-службе авиакомпании Pegasus Airlines говорят, что отмены связаны с техническими и эксплуатационными причинами. Остальные рейсы будут выполняться по расписанию.

Руфия Кутляева