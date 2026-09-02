В Минтрансе России ответили на угрозы в адрес гражданской авиации

Российские ведомства работают в тесной координации для предотвращения угроз авиасообщению. Об этом заявил министр транспорта Андрей Никитин, комментируя высказывания властей Украины о возможности закрыть небо России.

«Росавиация находится... в режиме постоянного оперативного диалога со всеми специальными службами и с Министерством обороны... На все угрозы мы реагируем своевременно», — сказал господин Никитин (цитата по ТАСС).

Он также отметил, что Минтранс постоянно совершенствует требования безопасности полетов и работы аэропортов. «На все эти угрозы, которые террористы озвучивают, ответы есть», — подчеркнул министр.

Президент Владимир Путин накануне назвал угрозы закрыть воздушное пространство России «заявкой на гостерроризм».

Подробнее — в материале «Ъ».