В Минтрансе России ответили на угрозы в адрес гражданской авиации
Российские ведомства работают в тесной координации для предотвращения угроз авиасообщению. Об этом заявил министр транспорта Андрей Никитин, комментируя высказывания властей Украины о возможности закрыть небо России.
«Росавиация находится... в режиме постоянного оперативного диалога со всеми специальными службами и с Министерством обороны... На все угрозы мы реагируем своевременно», — сказал господин Никитин (цитата по ТАСС).
Он также отметил, что Минтранс постоянно совершенствует требования безопасности полетов и работы аэропортов. «На все эти угрозы, которые террористы озвучивают, ответы есть», — подчеркнул министр.
Президент Владимир Путин накануне назвал угрозы закрыть воздушное пространство России «заявкой на гостерроризм».
Подробнее — в материале «Ъ».