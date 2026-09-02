Pegasus и Turkish Airlines отменили несколько рейсов между Москвой и Турцией

Турецкий лоукостер Pegasus 2 сентября отменил шесть рейсов во Внуково и шесть рейсов из аэропорта, сообщила его пресс-служба. На другие даты пока отмен нет. С чем они связаны, неизвестно.

Пассажирам отмененных рейсов авиакомпания предложила переоформить билеты на даты после 2 сентября или вернуть деньги. Во Внуково уточнили, что до этого самолеты некоторых авиакомпаний из Турции возвращались в аэропорты вылета при введении ограничений или запрете на прием воздушных судов.

«Другие авиакомпании продолжают выполнять рейсы между Турцией и Москвой. По последним данным Внуково, из турецких аэропортов прибыли 16 самолетов»,— добавили в аэропорту.

При этом Turkish Airlines отменила несколько рейсов между Стамбулом и Москвой, а также Санкт-Петербургом.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что с начала суток на подлете к городу сбили 16 беспилотников. Ночью 2 сентября вводили ограничения на прием и отправку рейсов в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. Pegasus Airlines также отменила рейсы из Уфы в Анталию и обратно.