Pegasus и Turkish Airlines отменили несколько рейсов между Москвой и Турцией
Турецкий лоукостер Pegasus 2 сентября отменил шесть рейсов во Внуково и шесть рейсов из аэропорта, сообщила его пресс-служба. На другие даты пока отмен нет. С чем они связаны, неизвестно.
Пассажирам отмененных рейсов авиакомпания предложила переоформить билеты на даты после 2 сентября или вернуть деньги. Во Внуково уточнили, что до этого самолеты некоторых авиакомпаний из Турции возвращались в аэропорты вылета при введении ограничений или запрете на прием воздушных судов.
«Другие авиакомпании продолжают выполнять рейсы между Турцией и Москвой. По последним данным Внуково, из турецких аэропортов прибыли 16 самолетов»,— добавили в аэропорту.
При этом Turkish Airlines отменила несколько рейсов между Стамбулом и Москвой, а также Санкт-Петербургом.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что с начала суток на подлете к городу сбили 16 беспилотников. Ночью 2 сентября вводили ограничения на прием и отправку рейсов в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. Pegasus Airlines также отменила рейсы из Уфы в Анталию и обратно.
Прямую причину отмены рейсов Pegasus авиакомпания не раскрыла, поэтому считать их подтвержденным следствием ограничений во Внуково нельзя. Однако при временном ограничении приема и отправки воздушных судов нарушается график оборота самолетов: борт может не успеть вернуться к следующему рейсу, и перевозчику приходится отменять или задерживать часть расписания.
Такие сбои затрагивают не только пассажиров, но и расходы авиакомпании: при длительном ожидании возникают затраты на гостиницы, питание и выплаты летному персоналу. Кроме того, при задержке более шести часов ночью или восьми часов днем перевозчик обязан разместить пассажиров в гостинице и организовать трансфер.
Сам по себе этот механизм не означает новых отмен на всем направлении Москва—Турция: о рейсах на другие даты пока не сообщалось.