На трассе М4 «Дон» в Ростовской области погиб водитель большегруза
В Ростовской области на федеральной трассе М4 «Дон» в ДТП погиб водитель большегруза. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по региону.
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области
По предварительным данным, 41летний водитель грузовика марки «Фотон» потерял контроль над транспортным средством, после чего машина врезалась в отбойник. От сильного удара большегруз опрокинулся. Его водитель погиб на месте происшествия.
Проводится проверка.