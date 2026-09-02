На трассе М4 «Дон» в Ростовской области погиб водитель большегруза

В Ростовской области на федеральной трассе М4 «Дон» в ДТП погиб водитель большегруза. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области

По предварительным данным, 41летний водитель грузовика марки «Фотон» потерял контроль над транспортным средством, после чего машина врезалась в отбойник. От сильного удара большегруз опрокинулся. Его водитель погиб на месте происшествия.

Проводится проверка.

Наталья Белоштейн