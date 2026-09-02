В августе спрос на страхование автомобилей в Ростове-на-Дону вырос на 18%

У жителей Ростова-на-Дону в августе вырос спрос на оформление страховок для автомобилей. Количество оформленных ОСАГО оказалось на 28% выше среднегодового уровня, а КАСКО — на 18%. Такие данные предоставили «Ъ-Ростов» магазин приложений RuStore и компания Росгосстрах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Тариф по ОСАГО для аккуратных водителей во втором квартале 2026 года вырос на 3% по сравнению с уровнем первого квартала года, а для высокорисковых — на 10%.

«Обычно основной спрос на автострахование приходится на весну и конец года, однако в 2026 году мы видим повышенный интерес и к концу лета. Это связано в том числе с оживлением авторынка: жители активнее приобретают как новые автомобили, так и машины с пробегом»,— рассказал начальник отдела онлайн-продвижения и цифровых продаж Росгосстраха Денис Захаров.

Отдельный рост заметен в сегменте электромобилей и гибридов. В июне количество оформленных полисов ОСАГО для таких автомобилей увеличилось на 28% по сравнению с маем. В июле показатель вырос еще на 17-20%. По предварительной оценке, в августе он стал еще выше. Число запросов на КАСКО для электромобилей и гибридов в первом полугодии 2026 года также оказалось более чем на 20% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кристина Федичкина