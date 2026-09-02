Двое детей сбежали из детсада в Петербурге

Прокуратура Василеостровского района Петербурга начала проверку после сообщения о том, что двое малолетних детей покинули территорию дошкольного учреждения. Об этом сообщили в надзорном ведомстве города.

Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства о защите прав детей. При наличии оснований прокуратура примет меры реагирования.

По данным 78.ru, инцидент произошел накануне, 1 сентября. Дети самостоятельно вышли с территории детского сада, при этом воспитатели, как утверждается, не сразу заметили их отсутствие. Прохожие вызвали полицию, после чего детей вернули в дошкольное учреждение.

Карина Дроздецкая