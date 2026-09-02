В Ухте нефтяная компания погасила долг по зарплате на 161 млн рублей

АО «Печоранефтегаз» погасило задолженность по заработной плате перед 389 сотрудниками после вмешательства прокуратуры Ухты. Долг образовался с апреля по июль 2026 года и превысил 161 млн рублей, сообщили в прокуратуре Коми.

Надзорное ведомство провело проверку соблюдения трудового законодательства в компании. После принятых мер задолженность перед работниками была полностью погашена, их трудовые права восстановлены.

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о полной невыплате зарплаты свыше двух месяцев. Расследование по делу находится на контроле прокуратуры.

Проблемы с выплатами возникли на фоне финансовых трудностей «Печоранефтегаза». В марте 2026 года Федеральная налоговая служба обратилась в Арбитражный суд Коми с заявлением о банкротстве компании. По данным налоговой, задолженность предприятия перед государством составляла около 1,78 млрд рублей.

«Печоранефтегаз» был создан в 1993 году кипрским подразделением Vitol и геолого-разведочной компанией «Печоранефтегазразработка». С конца 1990-х годов предприятие добывало нефть на Восточно-Сотчемью-Талыйюском месторождении в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции.

Карина Дроздецкая