РЖД отметили интерес инвесторов к аренде гостиниц на вокзале в Сочи

Инвесторы проявляют интерес к аренде гостиниц на вокзалах в 64 городах России, пишет «РИА Недвижимость» со ссылкой на заместителя генерального директора РЖД Екатерину Кривошееву. По ее словам, потенциальные участники изучают предложение, однако для объектов такого масштаба требуется больше времени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Ворсин / Коммерсантъ Фото: Сергей Ворсин / Коммерсантъ

Ранее РЖД выставили на торги единым лотом помещения общей площадью 45,3 тыс. кв. м на вокзалах в 64 городах для размещения гостиниц и комнат отдыха. В перечень вошли Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Брянск, Орел, Калуга, Тамбов, Сочи, Пенза, Киров, Омск, Кемерово, Чита, Тында, Хабаровск и Владивосток.

Площади предлагают в аренду на пять лет с возможностью продления договора. Помещения передают без мебели. При необходимости мебель можно арендовать отдельно по дополнительному договору.

Госпожа Кривошеева отметила, что объем предложения является значительным. По ее словам, операторы изучают объекты, среди потенциальных участников есть инвестор. При этом сейчас на рынке преимущественно сдают в аренду и продают объекты, которые требуют минимального объема вложений. В РЖД рассчитывают найти оператора для гостиничных услуг на вокзалах.

Компания продолжает искать одного крупного якорного арендатора. Такая модель связана с задачей централизованного управления объектами и поддержания единого качества сервиса в разных городах. Ограничений для участия инвесторов в торгах нет.

Интерес к проекту проявляют частные инвесторы, корпорации развития и компании, работающие в туристическом бизнесе. В РЖД отмечают, что потенциальным участникам требуется дополнительное время для оценки предложения и формирования финансовой модели.

Согласно условиям лота, арендная плата за все объекты составляет 23,89 млн руб. в месяц. Кроме того, участник должен внести задаток в размере арендной платы за два месяца.

В РЖД считают установленную стоимость рыночной. Ее определили на основании отчета независимого оценщика, который оценил размер арендной платы как соответствующий рынку. Компания рассчитывает, что эти расходы будут учтены потенциальным оператором в финансовой модели проекта.

Мария Удовик