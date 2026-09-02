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ФСБ пресекла работу цеха с нелегальными мигрантами в Петербурге

В Петербурге сотрудники ФСБ при поддержке Росгвардии пресекли работу схемы по незаконной миграции, в рамках которой иностранцев устраивали на предприятие по производству пищевой продукции. Об этом 2 сентября сообщили в пресс-службе УФСБ по Петербургу и Ленобласти.

По данным ведомства, организаторы привлекали иностранцев к работе ради получения прибыли. Мигрантов при этом размещали в неприспособленных помещениях — на кадрах оперативной съемки видно, что люди спали прямо на полу.

Участников схемы удалось привлечь к уголовной ответственности. Трое фигурантов получили от двух до 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима и штрафы по 150 тыс. рублей. Еще один участник получил условный срок и такой же штраф. Приговор вступил в силу.

Карина Дроздецкая

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