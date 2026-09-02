Администрация Ростова выделила на услуги по приему делегаций 883 тысячи рублей

Администрация РостованаДону ищет подрядчика на на оказание услуг по приему официальных делегаций. На эти цели выделили 883 тыс. руб. Информация об этом содержится на портале госзакупок.

Из указанной суммы на организацию 150 ужинов планируется направить 435 тыс. руб. и это большая часть расходов. Еще около 33 тыс. руб. предусмотрено на проведение пяти кофебрейков. Подрядчику предстоит обеспечить подачу оригинальных закусок, горячих блюд, десертов и напитков, включая блюда национальных кухонь, с учётом национальных и религиозных традиций делегаций.

На транспортные услуги предусмотрели 193 тыс. руб. Подрядчик обязан предоставлять микроавтобус в течение часа в любое время суток. Водитель должен быть одет в брюки и светлую рубашку, а ношение спортивного костюма и летней пляжной обуви исключено.

В экскурсионное обслуживание входят поездки по РостовунаДону, а также в Старочеркасскую, Новочеркасск, Таганрог, Азов и музейзаповедник «Танаис». К гидам предъявляются требования о наличии опыта работы не менее двух лет, знании делового этикета и отличной дикции.

Аренда залов для деловых встреч оценена почти в 167 тыс. руб. Услуги будут оказываться по мере необходимости. Предполагается, что до середины декабря город примет не более 30 представителей других муниципалитетов.

Мария Хоперская