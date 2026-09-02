Сочи возглавил рейтинг городов по росту цен на новостройки

В августе Сочи занял первое место среди исследованных городов России по темпам роста стоимости квартир в новостройках. За месяц цена квадратного метра на черноморском курорте увеличилась на 5,5% и достигла 489,4 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным компании «Мир квартир», в августе цены на новостройки выросли в 51 из 70 исследованных городов. В 17 городах стоимость жилья снизилась, еще в двух она осталась без изменений. После Сочи наибольший рост зафиксировали в Мурманске, где квадратный метр подорожал на 5,4%, до 175,8 тыс. руб. В Белгороде цены увеличились на 4,8%, до 146 тыс. руб. за кв. м, в Вологде — на 4,6%, до 120 тыс. руб., в Кирове — на 3,8%, до 150 тыс. руб.

В Краснодаре стоимость кв. м в новостройках снизилась на 0,1% и составила 161,7 тыс. руб. При этом в крупных городах России средняя цена квадратного метра новостроек за август выросла на 1,1%, до 166,5 тыс. руб. В компании «Мир квартир» ожидают, что до конца года недвижимость будет дорожать на 0,5–1% в месяц, сообщает «РИА Недвижимость».

Ранее сообщалось, что за год новостройки на курортах Краснодарского края подорожали на 9%. Наибольший рост стоимости жилья пришелся на Сочи — 14,2%. В Геленджике и Анапе цены увеличились на 7,2%. Средняя стоимость квадратного метра в Геленджике достигла 303 989 руб., в Анапе — 283 215 руб.

Мария Удовик