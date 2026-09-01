«Отмена ограничений не вернет спрос на племенных животных»

С 1 сентября меняются правила продажи племенных животных и материала. Раньше купить их официально могли только сельхозпроизводители — компании, фермеры и ИП. Теперь продавать племенной скот можно будет и физлицам, согласно федеральному закону от 15.12.2025 №481-ФЗ «О племенном животноводстве». Председатель СПК Племзавод «Восток» Андрей Лобанов считает, что само по себе расширение круга покупателей спрос не увеличит: по его оценке, за последние три года число желающих покупать племенных животных сократилось на 90%.



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«Я не уверен, что снятие ограничений оживит продажи. Частники могли покупать племенной скот и раньше, но для сделки требовалась регистрация в «Меркурии». Многие ее избегают из-за опасений тотального контроля: зарегистрировал поголовье — и при любой проблеме государство в первую очередь придет к тебе. Показательный пример — вспышки пастереллеза в Сибири, где, насколько я помню, поголовье уничтожали в первую очередь у тех, кто числился в системе. Я не могу утверждать, что причиной решений была именно регистрация, но для владельцев это стало показательным примером.

Для человека это не только лишняя бюрократия и потраченное время. Он понимает, что после регистрации должен вести учет, передавать сведения и выполнять дополнительные требования, а при возникновении ветеринарной проблемы его поголовье становится полностью видимым для системы. Поэтому многие просто не хотят регистрироваться. Расширение круга покупателей на бумаге в такой ситуации не означает появления реального спроса.

За три года число желающих покупать племенной скот упало на 90%. Не знаю, насколько это связано с регулированием, а насколько — с нехваткой денег и падением рентабельности. Спрос в основном формируют хозяйства, получающие гранты. Без господдержки скот почти не покупают, и мы вынуждены отправлять племенных животных на бойню как обычное мясо, неся прямые убытки.

Отрасль в кризисе. Из шести овцеводческих племзаводов Ставрополья осталось пять: один полностью ушел в растениеводство, остальные сокращают поголовье. У нас из 24 тыс. овец осталось около 4 тыс.

Сказалась засуха, но проблема не только в ней — поголовье сокращается и в крае, и по стране. Кто-то уходит в тень и не хочет оцифровываться, кто-то вообще прекращает заниматься животноводством.

Отдельный барьер — цифровизация. Мы много лет вели племенной учет в системе «Селекс», затем нас перевели на новую госплатформу. Она до сих пор работает со сбоями и нормально не интегрирована с «Хорриотом» и «Меркурием». Систему не успели доработать, это признавали и сами разработчики, поэтому нам пока разрешают выдавать бумажные свидетельства. Мы пытаемся выполнять все требования, но когда система постоянно дает сбои, это создает дополнительную нагрузку на хозяйства.

Крупные предприятия еще способны подстроиться — у нас есть специалисты и ресурсы, чтобы разбираться с этими требованиями. А для небольших хозяйств такой объем регулирования становится неподъемным. Они не готовы ни физически, ни организационно выполнять все эти требования и в итоге закрываются.

Главная проблема все же экономика. Шерсть вытеснена дешевой синтетикой, а спрос на баранину ограничен ее высокой ценой: при падении доходов люди переходят на более дешевое мясо. Поэтому отрасли приходится в основном ориентироваться на мясное направление.

Без снижения избыточной нагрузки и решения экономических проблем племенные хозяйства продолжат сокращать поголовье».