Число лесных пожаров на Ямале сократилось до 45

Количество лесных пожаров в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) к понедельнику сократилось до 45, за сутки их площадь уменьшилась с 292 тыс. до 282 тыс. га, сообщили в департаменте гражданской защиты региона. За этот период было потушено восемь пожаров на площади около 20 тыс. га.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Возгорания зарегистрированы в Красноселькупском, Надымском, Пуровском, Приуральском и Шурышкарском районах. В ликвидации занято 987 человек. Всего с начала сезона произошло 887 природных пожаров, площадь, пройденная огнем, составила почти 758 тыс. га.

С 27 августа общая площадь лесных пожаров на Ямале сократилась с максимальных за это лето 441,1 тыс. га до 274,8 тыс. га 30 августа, количество пожаров снизилось со 132 до 90. Ранее, с 10 до 29 августа, площадь увеличивалась ежедневно: за 19 дней она возросла с 49,2 тыс. до 441,1 тыс. га. По словам губернатора Дмитрия Артюхова, распространение пожаров было связано с очень низким количеством осадков летом и жарой.

Ирина Пичурина