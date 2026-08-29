В ЯНАО площадь лесных пожаров снизилась до 291 тыс. гектаров впервые за 19 дней

Общая площадь лесных пожаров на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) сократилась с 441,9 тыс. га 28 августа до 291,1 тыс. га 29 августа, сообщили в департаменте гражданской защиты региона. По данным властей, пожары до сих пор действуют в Красноселькупском, Надымском, Пуровском, Приуральском, Тазовском и Шурышкарском районах, однако их количество снизилось со 132 до 110.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Спасатели отчитались, что за сутки 1 178 человек и вертолеты МИ-8 с водосливными устройствами ликвидировали огонь на площади в 166,4 тыс. га. «Всего в период пожароопасного сезона 2026 года на территории округа зафиксировано 877 природных пожаров. Площадь, пройденная огнем, составляет 635,1 тыс. га»,— добавили в ведомстве.

Площадь лесных пожаров в ЯНАО увеличивалась ежедневно с 10 августа. В тот день в регионе горело 49,2 тыс. га. Губернатор Дмитрий Артюхов рассказал в интервью «Ъ-Урал» , что за три месяца на Ямале выпало всего 5% от нормы осадков, из-за чего в тундре были созданы условия для возникновения пожаров. Глава ЯНАО признал, что тушить огонь на огромной территории в жаркую погоду невозможно. «Настолько быстро в разных местах загорались термоточки, что даже несколько сотен спасателей было недостаточно. Люди часто уставали»,— пояснил господин Артюхов.

Василий Алексеев