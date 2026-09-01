В двух районах Ростова-на-Дону ограничили водоснабжение из-за аварий

В Ростове-на-Дону устраняют сразу три аварии на водопроводных сетях в Ворошиловском и Кировском районах. Об этом сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В Ворошиловском районе работы ведутся на двух участках. Первый — на проспекте Космонавтов, где подача воды ограничена для домов по проспекту Космонавтов (№ 25–27 с дробями и литерами), улице Комарова (№ 281, 283) и улице Королева (№ 12–20 с дробями и литерами). Второй — на бульваре Комарова – там без воды остались жители в границах улиц Комарова — Стартовая — Королева.

В Кировском районе порыв произошел на улице Петровской. Водоснабжение ограничено в переулке Крепостном (от улицы Станиславского до улицы Социалистической) и на улице Петровской (от улицы Журавлева до переулка Крепостного).

Ориентировочный срок восстановления подачи воды на всех трех участках сегодня до 17:00.

Константин Соловьев