Пожар после атаки БПЛА в порту Усть-Луги ликвидировали

Горение, возникшее в результате атаки беспилотников в порту Усть-Луга в Ленинградской области, полностью ликвидировано. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дрозденко сообщил о ликвидации горения в Усть-Луге после атаки беспилотников

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Дрозденко сообщил о ликвидации горения в Усть-Луге после атаки беспилотников

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По словам главы Ленобласти, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее Ъ Северо-Запад писал, что Ленинградская область в ночь на 1 сентября подверглась атаке беспилотников. Отбой тревоги был дан около шести часов утра. За четыре часа средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 52 беспилотных летательных аппарата.

Матвей Николаев