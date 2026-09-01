Над Ленобластью за четыре часа сбили 52 беспилотника

Ленинградская область в ночь на 1 сентября подверглась атаке беспилотников. Воздушную тревогу объявляли на территории региона, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Отбой тревоги был дан около шести часов утра. За четыре часа средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 52 беспилотных летательных аппарата.

В результате атаки были зафиксированы повреждения в портовой зоне Усть-Луги, где также возник пожар. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы.

Матвей Николаев