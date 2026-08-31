Школа на улице Григория Пономаренко в Краснодаре откроется в середине сентября

Новое здание школы на 1,55 тыс. мест на улице Григория Пономаренко в Краснодаре примет учеников в середине сентября. Все работы для открытия будут завершены в течение двух недель, сообщил глава города Евгений Наумов в своем Telegram-канале после встречи с родителями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

До открытия школьники будут временно заниматься в основном корпусе СОШ №66 на улице Уссурийской. Подвоз организовать не планируется, так как школа находится в городской черте — к ней ведут 12 городских маршрутов, при необходимости количество автобусов увеличат. У каждого ребенка есть проездной с 50 бесплатными поездками в месяц. Дептрансу поручено с завтрашнего дня обследовать пассажиропоток в этом районе для ручной корректировки работы транспорта.

По словам Евгения Наумова, образовательный процесс выстроен так, что занятия распределены на несколько потоков, одновременно все дети в школе находиться не будут. Последний урок заканчивается не позже 18:35. Дистанционного обучения не будет. Ученики перейдут в новое здание школы со своими классными руководителями, как и обещалось ранее.

Новое здание оснащено пятью спортивными и двумя актовыми залами, а также спортивным ядром. Ранее сообщалось, что юридическое оформление объекта еще завершается, открытие перенесено с 1 сентября.

Алина Зорина