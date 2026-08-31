Власти Ставрополья ожидают нормализации ситуации с бензином во второй половине сентября

Ситуация с топливом в Ставропольском крае может улучшиться во второй половине сентября после восстановления работы перерабатывающих мощностей. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

При этом ограничения на использование служебного транспорта в правительстве края, министерствах и муниципалитетах продлены. Запасов дизельного топлива в регионе достаточно, но сохраняется потребность в бензине АИ-92 и АИ-95.

«Рабочие автомобили должны использоваться только в случае необходимости. Сейчас главная задача — обеспечить топливом службы, от которых напрямую зависит сфера жизнеобеспечения и общественный порядок, а также аграриев»,— написал Владимир Владимиров в Max.

Краевое министерство энергетики отслеживает поставки топлива и цены на АЗС. Кроме того, ведомство контролирует наличие информации о стандартах отпускаемого бензина. Губернатор заявил, что эти сведения должны быть доступны автомобилистам.

Проблемы с топливом на Ставрополье начались летом из-за снижения запасов на базах. В июне отдельные АЗС ограничивали отпуск бензина, а в июле после поступления дополнительных партий лимит для легковых автомобилей увеличили до 40 литров. К концу июля часть заправок сняла ограничения, остальные увеличили объем отпуска.

В середине августа региональный оперативный штаб сообщал о стабилизации ситуации: суточный объем продаж топлива в крае составлял около 2,5 тыс. тонн.

Валерий Климов