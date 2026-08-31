В США экс-конгрессмену пожизненно запретили делать ставки из-за инсайдерства

Американская платформа для ставок Kalshi пожизненно запретила делать у себя ставки бывшему конгрессмену от Республиканской партии Джорджу Сантосу. Ранее в этом году он делал ставки на то, будет ли он сам присутствовать во время выступления президента США Дональда Трампа перед Конгрессом. Кроме пожизненного запрета Kalshi наложила на Сантоса штраф в $71,4 тыс. В июле Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) уже оштрафовала экс-конгрессмена на $35 тыс. за использование инсайдерской информации.

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В последнее время в США выросла популярность платформ для ставок Polymarket и Kalshi, где пользователи делают в том числе ставки на вероятность исходов политических и экономических событий. В мае Госдепартамент США запретил американским дипломатам использовать засекреченную информацию для ставок. 28 августа CFTC также оштрафовала бывшего оператора телесуфлера Дональда Трампа на $172 тыс. за использование инсайдерской информации подобным образом.

Джордж Сантос не впервые оказывается в центре скандала. Он был избран в Палату представителей осенью 2022 года. Вскоре стало известно о фальсификации им фактов своей биографии для избрания в Конгресс и о растрате собранных на предвыборную кампанию средств. В 2023 году его исключили из Конгресса и задержали, а в апреле 2025-го — приговорили к семи годам тюрьмы за мошенничество и кражу персональных данных. Однако в октябре того же года Трамп подписал указ об освобождении его из тюрьмы.

Яна Рождественская