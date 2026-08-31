В США экс-конгрессмену пожизненно запретили делать ставки из-за инсайдерства
Американская платформа для ставок Kalshi пожизненно запретила делать у себя ставки бывшему конгрессмену от Республиканской партии Джорджу Сантосу. Ранее в этом году он делал ставки на то, будет ли он сам присутствовать во время выступления президента США Дональда Трампа перед Конгрессом. Кроме пожизненного запрета Kalshi наложила на Сантоса штраф в $71,4 тыс. В июле Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) уже оштрафовала экс-конгрессмена на $35 тыс. за использование инсайдерской информации.
В последнее время в США выросла популярность платформ для ставок Polymarket и Kalshi, где пользователи делают в том числе ставки на вероятность исходов политических и экономических событий. В мае Госдепартамент США запретил американским дипломатам использовать засекреченную информацию для ставок. 28 августа CFTC также оштрафовала бывшего оператора телесуфлера Дональда Трампа на $172 тыс. за использование инсайдерской информации подобным образом.
Джордж Сантос не впервые оказывается в центре скандала. Он был избран в Палату представителей осенью 2022 года. Вскоре стало известно о фальсификации им фактов своей биографии для избрания в Конгресс и о растрате собранных на предвыборную кампанию средств. В 2023 году его исключили из Конгресса и задержали, а в апреле 2025-го — приговорили к семи годам тюрьмы за мошенничество и кражу персональных данных. Однако в октябре того же года Трамп подписал указ об освобождении его из тюрьмы.
В июле 2026 года Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) начала расследование в отношении Габриэля Переса, оператора телесуфлера Дональда Трампа, по подозрению в использовании инсайдерской информации для ставок на платформе Kalshi. Перес делал ставки на слова, упоминания стран, экономические термины и политические лозунги в предстоящих речах президента США, заработав таким образом более $90 тыс. С декабря 2025 года по февраль 2026 года он заработал более $107 тыс. В августе 2026 года CFTC оштрафовала Габриэля Переса на $172 тыс., запретив ему торговать на регулируемых товарных рынках США в течение трех лет.
Подозрения в инсайдерских ставках на платформах прогнозов возникали и ранее. В апреле 2026 года Министерство юстиции США предъявило обвинения военнослужащему спецназа Гэннону Кену Ван Дайку, который заработал $400 тыс. на платформе Polymarket, делая ставки на исход и сроки операции в Венесуэле, в которой он сам участвовал. Также в мае 2026 года штатный инженер Google Микеле Спаньоло был обвинен в мошенничестве за использование служебной информации Google для ставок на Polymarket, где он заработал $1,2 млн.