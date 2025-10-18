Трамп освободил из тюрьмы экс-конгрессмена Сантоса

Президент США Дональд Трамп подписал указ об освобождении из тюрьмы бывшего конгрессмена от республиканцев Джорджа Сантоса. Он отбывал наказание за трату средств из бюджета предвыборной кампании на личные нужды.

«Джордж Сантос был своего рода "негодяем", но в нашей стране есть много негодяев, которых не принуждают отсиживать семь лет в тюрьме»,— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

NBC News со ссылкой на источник пишет, что прошение о помиловании Джорджа Сантоса подали президенту многочисленные друзья и союзники экс-конгрессмена. По словам собеседника телеканала, недавно Дональд Трамп также прочитал статью господина Сантоса из тюрьмы, в которой он описывает условия содержания в заключении и просит помилования у президента.

Джорджа Сантоса избрали в Палату представителей осенью 2022 года. В декабре того же года газета The New York Times опубликовала расследование, в котором было написано, что господин Сантос врал о своей биографии для избрания в Конгресс. Позднее стало известно, что собранные для политической кампании деньги он тратил на покупку одежды и выплату долгов. В мае 2023 года Джорджа Сантоса задержали, а в декабре исключили из Конгресса. В апреле 2025-го суд приговорил его к семи годам тюрьмы.