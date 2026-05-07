Госдеп запретил дипломатам США использовать засекреченную информацию для ставок

Дипломатов США предупредили о недопустимости использования конфиденциальной информации для размещения ставок. Об этом говорится во внутренней директиве Госдепартамента, с которой ознакомилась The Wall Street Journal.

Переговоры США и Ирана спровоцировали приток огромных сумм денег на рынки прогнозов, отмечает WSJ. В документе упоминаются платформы Kalshi и Polymarket, где пользователи делают ставки на исход политических событий.

Госдепартамент напомнил сотрудникам, что использование непубличных данных для получения финансовой выгоды является серьезным правонарушением.

Polymarket и Kalshi — платформы, которые позволяют пользователям делать ставки на вероятность исходов политических и экономических событий. Polymarket является децентрализованной площадкой, где расчеты ведутся в криптовалюте, Kalshi — лицензированная биржа, на которой торговля акциями осуществляется долларами США.