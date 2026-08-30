Оператора телесуфлера Трампа оштрафовали на $172 тыс. за инсайдерство

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) оштрафовала бывшего сотрудника Белого дома Габриэля Переса на $172 тыс. за использование инсайдерской информации. Он работал в администрации президента США оператором телесуфлера и использовал текст речей Дональда Трампа для ставок на платформе политических прогнозов Kalshi. Об этом сообщает AP.

Как указано в решении комиссии, Габриэль Перес злоупотреблял своим служебным положением для извлечения личной выгоды. Он заранее знал, о чем будет говорить президент США во время очередного выступления, поэтому делал ставки на платформе Kalshi. Например, господин Перес ставил на то, упомянет ли Дональд Трамп в своей речи определенные темы или термины. За период с декабря 2025 года по февраль 2026 года Перес сумел таким образом заработать более $107 тыс., передает AP.

О дополнительном заработке сотрудника Белого дома стало известно в середине июля. После этого Габриэля Переса отстранили от работы и отправили в неоплачиваемый отпуск. CFTC заявила, что штраф был назначен со скидкой, учитывая «образцовое сотрудничество» Переса с расследованием комиссии. Ведомство также запретило ему в течение трех лет торговать на регулируемых товарных рынках США, в том числе использовать платформы прогнозов.

Алена Миклашевская