В Пятигорске досрочно открыли реконструированный мост через Подкумок

В Пятигорске открыли после реконструкции мост через реку Подкумок на проспекте Калинина. Работы завершили на несколько месяцев раньше запланированного срока. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Мост связывает разные части города и обеспечивает выезд на федеральные и региональные автодороги. По данным властей, через него проходит до 70% автомобильного потока Пятигорска. До реконструкции сооружение много лет находилось в аварийном состоянии.

В ходе работ старые конструкции полностью демонтировали и возвели мост заново. Объект рассчитан на движение автомобилей и пешеходов.

Изначально завершить реконструкцию планировали к концу 2026 года. По словам Владимирова, из-за значения моста для города было принято решение ускорить работы и привлечь дополнительные силы, что позволило открыть объект раньше срока.

«Хочу поблагодарить жителей Пятигорска за терпение. Период реконструкции с изменением схемы движения транспорта создавал определенные неудобства. Ваша поддержка была очень необходима»,— сказал губернатор.

На открытии присутствовали жители города. В числе участниц мероприятия была Лилия Черкасова, которая во время строительства ежедневно снимала из окна своей квартиры репортажи о ходе реконструкции.

Владимиров отметил, что регион продолжит обновлять дорожную, мостовую и транспортную инфраструктуру Пятигорска и других муниципалитетов края.

Валерий Климов