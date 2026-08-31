Путин посетил церемонию открытия VI Всемирных игр кочевников в Бишкеке

Президент России Владимир Путин посетил церемонию открытия VI Всемирных игр кочевников на стадионе «Бишкек Арена». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

VI Всемирные игры кочевников пройдут с 1 по 6 сентября в 43 дисциплинах этнических видов спорта. Также запланированы культурные мероприятия. В соревнованиях примут участие около 3 тыс. спортсменов из более чем 100 стран. Россию представляют более 230 спортсменов.

Всемирные игры кочевников проводятся раз в два года, начиная с 2014-го. В 2024 году Игры прошли в Астане. В 2028 году соревнования состоятся в Казани.

Владимир Путин прибыл в Киргизию 1 августа для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Подробнее о контактах президента России на полях саммита ШОС — в материале «Ъ» «Абсолютный позитив при взаимном доверии».