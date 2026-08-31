Путин прибыл в Киргизию на саммит ШОС

Владимир Путин 31 августа прибыл в Киргизию с рабочим визитом. В Бишкеке президент России примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Также у него запланированы двусторонние контакты.

Согласно рабочему графику, сегодня у Владимира Путина состоится встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. Также пройдут переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Помимо этого, у российского президента запланирована встреча с коллегой из Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Вечером лидеры стран-участниц ШОС посетят открытие Всемирных игр кочевников. Основной день саммита ШОС назначен на 1 сентября.

Подробнее — в материале «Ъ» «ШОС с большим плюсом».