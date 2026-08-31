Путин на встрече с Си Цзиньпином предложил сделать безвиз с КНР постоянным
Россия готова сделать безвизовый режим с Китаем постоянным, если Пекин сочтет это полезным. Об этом российский президент Владимир Путин заявил на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.
Президент России Владимир Путин (слева) и председатель КНР Си Цзиньпин
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
Владимир Путин и Си Цзиньпин проводят встречу на заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Среди участников переговоров — глава МИДа Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук, замглавы администрации президента Максим Орешкин, помощник президента Юрий Ушаков, глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава Минэнерго Сергей Цивилев, глава РФПИ Кирилл Дмитриев и гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.
Китай ввел безвизовый режим для граждан России в сентябре 2025 года. В ответ президент России ввел безвиз для туристов из Китая. В мае 2026 года стороны договорились продлить режим до конца 2027-го. Граждане обеих стран могут совершать туристические и деловые поездки, находясь на территории другого государства без визы до 30 дней.
В мае 2026 года Россия и Китай уже договорились о продлении взаимного безвизового режима, срок действия которого изначально истекал 14 сентября 2026 года. МИД Китая продлил безвиз для граждан России до 31 декабря 2027 года, а президент Владимир Путин подписал указ о продлении безвизового режима для граждан Китая также до конца 2027 года.
Продление безвизового режима способствует росту деловых и гуманитарных контактов между странами. Владимир Путин назвал его «дополнительным стимулом» для этих контактов, а также выразил признательность Си Цзиньпину за инициативу по его введению. Минтранс России сообщил, что после введения безвиза пассажиропоток между странами вырос на 46%.
Визит Владимира Путина в Китай в мае 2026 года был организован по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. В ходе встречи лидеры обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, углубление партнерства, стратегическое взаимодействие и международные проблемы. Также были подписаны совместные документы и заявления.