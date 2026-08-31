Путин на встрече с Си Цзиньпином предложил сделать безвиз с КНР постоянным

Россия готова сделать безвизовый режим с Китаем постоянным, если Пекин сочтет это полезным. Об этом российский президент Владимир Путин заявил на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин (слева) и председатель КНР Си Цзиньпин

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Президент России Владимир Путин (слева) и председатель КНР Си Цзиньпин

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Владимир Путин и Си Цзиньпин проводят встречу на заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Среди участников переговоров — глава МИДа Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук, замглавы администрации президента Максим Орешкин, помощник президента Юрий Ушаков, глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава Минэнерго Сергей Цивилев, глава РФПИ Кирилл Дмитриев и гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.

Китай ввел безвизовый режим для граждан России в сентябре 2025 года. В ответ президент России ввел безвиз для туристов из Китая. В мае 2026 года стороны договорились продлить режим до конца 2027-го. Граждане обеих стран могут совершать туристические и деловые поездки, находясь на территории другого государства без визы до 30 дней.