Путин на встрече с Моди заявил об укреплении отношений России и Индии

Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке. Российский президент в начале переговоров заявил об укреплении отношений двух стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нарендра Моди и Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Нарендра Моди и Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин указал на рост торгово-экономического сотрудничества России и Индии. По его словам, туристический поток между двумя странами увеличился по итогам 2025 года на 16%. Товарооборот вырос за первое полугодие 2026 года на 2,6%.

Нарендра Моди отметил, что визит Владимира Путина на саммит БРИКС в Нью-Дели в сентябре должен укрепить отношения двух стран. Премьер-министр также поднял на переговорах тему конфликта на Украине. Он подчеркнул, что Индия поддерживает мирные усилия для урегулирования конфликта и продолжит это делать.

В российскую делегацию на саммите ШОС входят министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук, замглавы администрации президента Максим Орешкин, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков и другие. Ранее Владимир Путин встретился на саммите с председателем КНР Си Цзиньпином.

Подробнее о саммите ШОС — в материале «Ъ» «ШОС с большим плюсом».