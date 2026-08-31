Абсолютный позитив при взаимном доверии

В Бишкеке на полях саммита ШОС прошла двусторонняя встреча президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Согласно заявлениям сторон, общение глав государств прошло на абсолютно позитивной ноте и было полно взаимных заверений в блестящем будущем российско-китайских отношений. О реализации проекта газопровода «Сила Сибири-2» по итогам встречи ничего сказано не было.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин поприветствовал Си Цзиньпина китайской фразой «Ни хао» и услышал то же самое в ответ

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Владимир Путин поприветствовал Си Цзиньпина китайской фразой «Ни хао» и услышал то же самое в ответ

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Первый отчет обеих сторон — как российской, так и китайской — о встрече лидеров двух стран оказался предельно кратким: Москва и Пекин сообщили о самом факте встречи в рамках визита своих лидеров на саммит ШОС. Хотя, исходя из числа участников с российской стороны, повестка явно была обширной. В переговорах приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров, зампред правительства Алексей Оверчук, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков, министр экономического развития Максим Решетников, министр энергетики Сергей Цивилев, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, а также генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

Согласно сообщениям информагентств, поприветствовав Си Цзиньпина фразой «Ни хао» и услышав то же самое в ответ, Владимир Путин первым делом передал через своего китайского визави соболезнования родным и близким погибших в ходе мощнейшего наводнения в Непале и Тибете. А сразу после этого — по давно сложившейся традиции — отметил, что сотрудничество России и Китая успешно развивается по всем направлениям. И выразил готовность к работе с Пекином по переводу безвизового режима на постоянную основу, «если китайская сторона сочтет это возможным и полезным».

Безвизовый режим в качестве пилотного проекта для российских туристов Китай ввел в сентябре 2025-го, Россия для китайских — в начале 2026 года, после чего обе стороны продлили срок действия бизвиза до конца 2027 года. Это заметно активизировало туристический обмен между двумя странами. На этой неделе генконсул КНР во Владивостоке У Дэминь рассказал «РИА Новости», что в первом полугодии этого года Россию посетили 380,6 тыс. граждан КНР (на 19,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Россия же в первом полугодии вышла на второе место среди стран—поставщиков въездного туризма в Китай, уступая лишь Южной Корее: за первые полгода в Китае с туристическими поездками побывало 396 тыс. россиян (на 62,4% больше, чем за шесть месяцев 2025 года).

В ответ товарищ Си выразился так же предсказуемо позитивно, но с китайской обтекаемостью. Он, в частности, выразил надежду, что под его и Владимира Путина «стратегическим руководством и при общих усилиях» связи КНР и РФ будут укрепляться. «Мы будем уверенными шагами двигаться вперед к более прекрасному будущему»,— заверил китайский лидер.

Уже по итогам встречи Дмитрий Песков решил добавить немного деталей, сообщив, что основное внимание главы государств уделили двусторонним отношениям и торгово-экономическому взаимодействию, кратко обменялись мнениями по международном повестке и «по касательной» обсудили украинский кризис. «Встреча прошла традиционно в очень конструктивной и дружественной атмосфере. И Си, и Путин доверяют друг другу и используют это взаимное доверие, чтобы затрагивать самое сложное»,— сообщил журналистам Песков.

«Самое сложное» анонсировал еще в минувшую пятницу помощник Путина Юрий Ушаков, дав понять, что одной из центральных тем переговоров станет вопрос о перспективах соглашения по «Силе Сибири-2». «Вопрос будет обсуждаться в двустороннем порядке. Он будет обсуждаться не только на уровне Восточного экономического форума (он пройдет во Владивостоке 1–4 сентября.— “Ъ”), но и на встрече с китайским лидером, которая состоится 31 августа»,— процитировала его агентство «Интерфакс».

Проект газопровода «Сила Сибири-2» протяженностью 2,6 тыс. км был впервые предложен в 2006 году в качестве флагманского проекта, призванного увеличить поставки российского газа в Китай и еще больше укрепить связи между двумя соседними странами. По задумке он должен ежегодно поставлять в Китай через Монголию 50 млрд кубометров природного газа с арктических газовых месторождений Ямала. Однако с тех пор Москва и Пекин так и не смогли согласовать проект из-за расхождений по цене газа (СМИ сообщали, что китайцы настаивают на неприемлемо низкой для российской стороны цене), маршруту и распределению рисков между сторонами.

При этом даже на фоне нынешней турбулентности в поставках энергоносителей (правда, преимущественно нефти) из-за перекрытия Ормузского пролива Китай остался в довольно выгодном положении из-за наличия достаточного числа альтернативных маршрутов получения газа и нефти из-за рубежа. Это дает китайской стороне возможность не форсировать события и не спешить с воплощением проекта «Сила Сибири-2» в жизнь.

Еще в мае, в ходе визита Владимира Путина в Пекин, вице-премьер России Александр Новак утверждал, что некоторые контракты по строительству трубопровода приближаются к «окончательному соглашению» после саммита лидеров. Пекин, впрочем, предпочел хранить молчание по этому поводу.

Впрочем, мало кто ожидал, что и нынешняя краткая встреча Путина и Си поставит точку в обсуждении мегапроекта.

Тем более что у президента России запланированы переговоры с заместителем премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяном, который курирует двустороннее экономическое и энергетическое сотрудничество. Их вторая личная встреча пройдет в кулуарах ВЭФ 2 сентября

По завершении саммита ШОС Владимир Путин и Си Цзиньпин распрощаются ненадолго: они снова увидятся в ходе предстоящего в середине сентября саммита БРИКС (если информация о намерении председателя КНР впервые за семь лет посетить Индию во главе делегации в составе 400 официальных лиц и представителей деловых кругов подтвердится). Кроме того, российский президент и председатель КНР проведут переговоры в рамках форума АТЭС, который будет проходить 18–19 ноября в китайском городе Шэньчжэне.

Наталия Портякова