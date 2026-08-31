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Среднедушевые доходы на Ставрополье во II квартале выросли до 43,8 тыс. рублей

Среднедушевые денежные доходы жителей Ставропольского края во втором квартале 2026 года составили 43 827 руб. в месяц, увеличившись на 7,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года.Такие данные содержатся в материалах Северо-Кавказстата, с которыми ознакомился «Ъ-Кавказ».

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Во втором квартале 2025 года этот показатель составлял 40 853,7 руб. Таким образом, за год среднедушевые доходы выросли на 2 973,3 руб.

В первом квартале 2026 года среднедушевые денежные доходы составляли 40 669 руб. в месяц. За год они увеличились на 8,2%: в первом квартале 2025 года показатель составлял 37 596,8 руб.

По итогам 2025 года среднедушевые денежные доходы населения края составляли 44 109,4 руб. в месяц. Годом ранее показатель был равен 38 344,4 руб., то есть за год он увеличился на 15%.

Показатели за 2026 год являются предварительной оценкой. Расчет производится в соответствии с методологическими положениями Росстата; начиная с периодов 2022 года показатель рассчитывается с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2020 года.

Валерий Климов

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