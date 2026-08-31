В Дагестане расследуют смерть 25-летнего пациента во время операции

В Сулейман-Стальском районе Дагестана расследуется уголовное дело после смерти 25-летнего пациента во время операции. По версии родственников, медработники могли несвоевременно оказать ему необходимую помощь. Об этом сообщили в СУ СК России по Дагестану.

Следствие проверяет обстоятельства произошедшего по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК Андрею Супруну доложить о ходе расследования и проверить доводы, изложенные в публикациях в социальных сетях.

Валерий Климов