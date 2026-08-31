В аэропортах Сочи и Краснодара запустили сервис для задержанных рейсов

Аэропортовый холдинг «Аэродинамика», управляющий аэропортами Сочи, Краснодара и Анапы, запустил онлайн-сервис для получения документов об отмене или переносе времени вылета. Услуга доступна бесплатно на официальных сайтах аэропортов Сочи и Краснодара. Ранее такие документы пассажиры могли получить только в аэропорту на бумажном носителе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Чтобы оформить документ, пассажиру необходимо открыть раздел «Услуги» на сайте аэропорта и заполнить форму. В ней указывают дату вылета, авиакомпанию и номер рейса. После обработки запроса документ можно скачать в электронном виде.

Сервис показывает информацию о переносе или задержке рейса для пассажиров, которые вылетают из аэропорта или ожидают прибытия самолета. В документе указывают новое время отправления или прибытия. Полученные сведения можно предъявить при необходимости.

В «Аэродинамике» уточнили, что продолжительность задержки определяется на момент формирования запроса. Поэтому актуальные данные о переносе рейса можно получить только после его вылета. Услуга предоставляется без оплаты.

Руководитель по качеству «Аэродинамики» Роман Сульдин сообщил, что автоматизация оформления документов должна снизить нагрузку на сотрудников аэропортов и сократить время получения информации для пассажиров. По его словам, переход на электронные документы также позволяет уменьшить использование бумаги и связанный с этим объем отходов.

Мария Удовик