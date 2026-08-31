В 2026 году в донском рыбоводстве рентабельность бизнеса не превышает 30%

В Ростовской области рыбоводческие хозяйства работают сейчас с рентабельностью не более 30%. Об этом в открытом интервью «Ъ-Ростов» рассказал глава ассоциации «Большая рыба» Александр Ершов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Бурматов / Коммерсантъ Фото: Николай Бурматов / Коммерсантъ

По его словам, при таком уровне рентабельности и отсутствии льготного финансирования игрокам отрасли нецелесообразно брать кредиты по коммерческим ставкам – порядка 37% годовых. «Ранее предприятия получали около 200 млн руб. субсидированных кредитов. Сейчас их вообще нет», — подчеркнул господин Ершов.

Он рассказал, что отключение от субсидирования произошло в 2024 году. Тогда в федеральном правительстве посчитали, что аквакультура слишком успешная отрасль. «В одночасье мы лишились возможности получать кредиты по более низким ставкам, а, следовательно, вкладываться в развитие. Ранее мы могли реализовывать проекты, инвестируя собственные и заемные средства, благодаря льготному кредитованию. Банки, конечно, чуть меньше на нас зарабатывали, но зато в России производилось до 700 тыс. т рыбы в год», — уверен глава ассоциации.

Он пояснил, что 2025 год хозяйства прожили по инерции: помогла ранее проделанная работа по модернизации производства и по разведению малька. Но теперь предприятиям тяжело работать, признал эксперт. Выход он видит в возвращении льготного кредитования для товарного рыбоводства.

Владимир Андреев