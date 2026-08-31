«Ястреб» сел слишком мягко

Прокуратура обратилась в белгородский суд с апелляционным представлением на приговор главе ЧВК «Ястреб» Алексею Марущенко. Надзорное ведомство посчитало приговор первой инстанции слишком мягким: в частности, суд не учел, что фигурант совершил преступления в период частичной мобилизации, что является отягчающим обстоятельством. По мнению гособвинения, Марущенко нужно назначить 22 года колонии вместо восемнадцати.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Военная прокуратура считает, что Алексей Марущенко получил слишком мягкое наказание

Фото: Из личного архива Алексея Марущенко Военная прокуратура считает, что Алексей Марущенко получил слишком мягкое наказание

Фото: Из личного архива Алексея Марущенко

Как стало известно “Ъ”, военная прокуратура Московского военного округа 27 августа обратилась в Белгородский райсуд Белгородской области с апелляционным представлением на приговор, вынесенный 4 августа этого года основателю и руководителю ЧВК «Ястреб» Алексею Марущенко. Ему вменяли в вину организацию убийства, похищение людей, превышение должностных полномочий с применением пыток, дачу взятки, вымогательство, мошенничество, незаконный оборот оружия, хищение оружия из воинских частей и нарушение неприкосновенности жилища.

Вину Марущенко в ходе процесса признавал, тем не менее в надзорном ведомстве считают назначенный ему 18-летний срок чрезмерно мягким. По мнению прокуратуры, суд первой инстанции не учел, что фигурант в составе группы лиц совершил преступления в отношении добровольцев, заключивших контракты на службу в штурмовых подразделениях. Таким образом он вредил не только их личным интересам, но и «препятствовал проведению самой специальной военной операции».

Кроме того, похитив в общей сложности 8,8 млн руб. у 88 военных, говорится в представлении гособвинения, фигурант дискредитировал деятельность военачальников, на которых возложена обязанность по обеспечению подчиненных всем необходимым для службы.

Напомним, Алексей Марущенко, по данным следствия, не будучи военнослужащим, но заручившись поддержкой командира 44-го армейского корпуса генерала Александра Дембицкого и военного комиссара Выборгского района Санкт-Петербурга Александра Бажимова (оба под следствием), обещал рекрутам солидные выплаты. После заключения контрактов он вместе с подручными вымогал у потерпевших под различными предлогами деньги — от 30 тыс. до 200 тыс. руб. с человека

Более того, отметил надзор, Алексей Марущенко подорвал «принцип единоначалия в ВС РФ», выдавая себя за командира, при этом не являясь военнослужащим.

Как сообщал “Ъ”, согласно материалам уголовного дела Алексей Марущенко жестоко расправлялся с теми, кто выражал недовольство условиями службы в «Ястребе» или пытался отказаться от нее. Таких военнослужащих увозили на базу, где избивали, приковывали наручниками к деревьям, оставляли на ночь на холоде, а затем вымогали деньги. Рядовой Рашид Аджиев, который «проявлял к главе ЧВК неуважение», был убит по его приказу. Военкора Романа Семенова, который вызвал недовольство Алексея Марущенко своими расследованиями противоправной деятельности ЧВК, в сентябре 2024 года похитили и пытали. Затем его перевезли на базу ЧВК в Мясоедово и на 12 дней посадили в вертикально закопанный гроб, Позже потерпевшего перевезли в другое место, где он провел в блиндаже еще почти три месяца. За это время он неоднократно подвергался пыткам, в частности, говорится в материалах расследования, «части его тела прижигали раскаленным металлическим прутом». Суд первой инстанции, по мнению прокуратуры, не учел, что все перечисленные преступления фигурант совершил в составе организованной группы и по предварительному сговору и при этом выступал в роли инициатора. «В совершении этих преступлений он принимал непосредственное участие, а также руководил действиями лиц, участвовавших в них»,— говорится в представлении.

Также в военном надзорном ведомстве считают, что суд необоснованно посчитал смягчающим вину Алексея Марущенко обстоятельством сотрудничество со следствием по эпизоду с убийством рядового Аджиева.

Непосредственный исполнитель убийства Иван Тимохов, говорится в ходатайстве, ранее сам дал исчерпывающие показания и признал вину.

На основании перечисленных доводов прокуратура просит белгородский суд увеличить фигуранту срок основного наказания до 22 лет колонии строгого режима, а также назначить ему дополнительное наказание в виде запрета заниматься деятельностью, связанной с руководством людьми, и лишить его звания «младший сержант запаса».

Приговором суда остались недовольны и потерпевшие — Роман Семенов и родственники убитого солдата Аджиева. Все они заявили иски о компенсации морального и материального ущерба на 12 млн руб. Суд их требования удовлетворил частично, постановив выплатить военкору 900 тыс. руб., а отцу, матери и брату рядового — по миллиону.

Сейчас под следствием находится и бывший командир 44-го армейского корпуса Ленинградского военного округа Александр Дембицкий. Показания на него дал глава «Ястреба». Генералу вменяют в вину получение взятки в размере 4 млн руб. за предоставление Алексею Марущенко возможности управления штурмовыми подразделениями, участвовавшими в освобождении Курской области. Генерал вину отрицает.

Также под судом в данный момент находятся подчиненный Марущенко по ЧВК Артур Велисевич, а также военнослужащие Иван Бабенко, Андрей Семенов и Сергей Чочия.

Ефим Брянцев