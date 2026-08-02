«Ястребу» выставили счет

Как стало известно “Ъ”, в белгородском суде в ходе процесса по уголовному делу лидера ЧВК «Ястреб» Алексея Марущенко подсудимому предъявлен иск о возмещении ущерба на 36 млн руб. Его подали родные рядового Рашида Аджиева, убитого по приказу обвиняемого. По материалам дела, основатель ЧВК обманом вымогал миллионы рублей у контрактников, а также убивал и похищал военных, которые отказывались ему подчиняться. Он признал вину и заключил соглашение с прокуратурой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Марущенко

Фото: Архив Алексея Марущенко Алексей Марущенко

Фото: Архив Алексея Марущенко

На днях в Белгороде на судебном процессе по уголовному делу основателя ЧВК «Ястреб» Алексея Марущенко завершилось судебное следствие, прения назначены на 4 августа. Подсудимому вменяют в вину организацию убийства, похищение людей, превышение должностных полномочий с применением пыток, дачу взятки, вымогательство, мошенничество, незаконный оборот оружия, хищение оружия из воинских частей и нарушение неприкосновенности жилища.

На последнем заседании Алексею Марущенко предъявили иск о возмещении морального и материального ущерба отец, мать и брат рядового Рашида Аджиева. Убийство солдата является одним из эпизодов уголовного дела Марущенко. Каждый из родных погибшего потребовал от подсудимого 12 млн руб.

Как ранее рассказывал “Ъ”, причиной убийства стало то обстоятельство, что рядовой Аджиев отказывался выполнять приказы Алексея Марущенко и «проявлял к нему неуважение». Глава ЧВК «для поддержания авторитета» поручил подчиненным разобраться с ним. 21 декабря 2024 года контрактника отвели в ближайшую лесополосу, где Иван Бабенко застрелил его двумя выстрелами из автомата в затылок. Последний в явке с повинной указал, что не мог не выполнить приказ командира Марущенко, поскольку боялся, что расправятся с ним самим.

Это не единственный эпизод убийства в деле. По данным следствия, военнослужащего Дмитрия Полоумова (позывной Физрук) до смерти забили за попытку дезертировать. Свидетелем по этому эпизоду — единственным, кто на данный момент остался в живых,— является медик «Ястреба» с позывным Панк. Он же рассказал следствию о распространенной в ЧВК практике пыток под названием «ручеек». По его словам, уличенного в пьянстве или употреблении запрещенных веществ бойца привязывали к березе и жестоко избивали.

Панк позже сообщил, что после дачи показаний его отправили в штурмовое подразделение. Его супруга обратилась с просьбой разобраться в ситуации в приемную уполномоченного по правам человека в РФ Яны Лантратовой и Генпрокуратуру.

15 июля этого года Панк перестал выходить на связь и лишь спустя несколько дней сообщил, что его все же отправили на штурм, в ходе которого он получил ранение осколком FPV-дрона в ногу, обратно до своих позиций он полз трое суток. В результате ему ампутировали ногу по колено.

Еще одним потерпевшим по делу проходит военкор Роман Семенов. Он вызвал недовольство своими расследованиями противоправной деятельности ЧВК. В сентябре 2024 года его похитили и пытали.

Затем военкора перевезли на базу ЧВК в Мясоедово и на 12 дней посадили в вертикально закопанный гроб. Отпустили Романа Семенова после того, как его жена обратилась в правоохранительные органы.

Напомним, юридическое лицо ООО «ЧВК "Ястреб"» Марущенко зарегистрировал в 2018 году в Санкт-Петербурге. Активный набор контрактников подразделение начало в марте 2024 года. С этим связан эпизод об обмане 89 граждан, желавших заключить контракты на участие в СВО.

Алексей Марущенко, по данным следствия, не будучи военнослужащим, но заручившись поддержкой командира 44-го армейского корпуса генерала Александра Дембицкого и военного комиссара Выборгского района Санкт-Петербурга Александра Бажимова (оба под следствием), обещал рекрутам солидные выплаты. После заключения контрактов он вместе с подручными вымогал у потерпевших под различными предлогами деньги — от 30 тыс. до 200 тыс. руб., похитив таким образом более 8,8 млн руб.

С теми, кто выражал недовольство условиями или пытался отказаться от службы в «Ястребе», Марущенко жестко расправлялся. Таких военнослужащих увозили на базу, где избивали, приковывали наручниками к деревьям, оставляли на ночь на холоде, а затем вымогали деньги.

Процесс по делу Марущенко в белгородском суде, как сообщал “Ъ”, проходит в особом, упрощенном порядке — в связи с тем, кто фигурант признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Как правило, при особом порядке слушание дела занимает немного времени, но процесс по делу Марущенко уже успел ознаменоваться несколькими скандалами. Так, по пути в белгородский суд военной полицией был задержан один из бывших сотрудников ЧВК «Ястреб» с позывным Байкал. В ходе следствия он дал показания на основателя ЧВК и генерала Дембицкого.

В итоге спустя некоторое время задержанного отпустили. А на последнем заседании подсудимый Марущенко и его адвокат потребовали отстранить от участия в процессе и подвергнуть уголовному преследованию представителя военкора Семенова Игоря Бурдинского на том основании, что он разгласил данные закрытого судебного слушания. По их словам, господин Бурдинский передал прессе информацию о том, что Марущенко был принят на службу в Северный флот морским пехотинцем и после окончания судебного процесса отправится на СВО. Судья, однако, это требование отклонил.

Ефим Брянцев