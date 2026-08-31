Дети после ДТП с автобусом на Ставрополье находятся в тяжелом состоянии

Дети, госпитализированные после ДТП с пассажирским автобусом на Ставрополье, находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Ставропольского края.

Пострадавшим проводят телемедицинские консультации с федеральными медицинскими центрами. Это необходимо для определения дальнейшей тактики лечения и оказания специализированной помощи, уточнили в ведомстве.

Авария произошла ночью 30 августа на федеральной трассе «Кавказ» в районе поселка Иноземцево. Пассажирский автобус, следовавший из Грузии в Москву, столкнулся с грузовиком и съехал в кювет. В автобусе находились 47 человек.

По данным Минздрава России, госпитализация потребовалась 26 пострадавшим, в том числе девяти детям. В результате аварии погибли шесть человек.

По данным оперативных служб, большинство пассажиров автобуса были гражданами Грузии. По факту ДТП возбуждены уголовные дела о нарушении правил дорожного движения и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Прокуратура Ставропольского края контролирует ход расследования.

Валерий Климов