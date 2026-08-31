Карачаево-Черкесия показала самый высокий рост потребительского спроса в СКФО

Потребительский спрос в Карачаево-Черкесии в первом полугодии 2026 года вырос на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — это максимальный показатель среди регионов Северного Кавказа. В общероссийском рейтинге республика заняла 29-е место, следует из данных «РИА Рейтинг».

Среднедушевые среднемесячные потребительские расходы жителей КЧР составили 24,3 тыс. руб. Динамика спроса рассчитывалась с учетом инфляции на основе данных об обороте розничной торговли, платных услуг и общественного питания.

В Кабардино-Балкарии потребительский спрос увеличился на 5,3%, республика заняла 41-е место. В Ставропольском крае показатель вырос на 5,2%, что соответствует 44-й позиции рейтинга. Среднедушевые траты составили 42,9 тыс. руб. и 42,2 тыс. руб. соответственно.

Северная Осетия заняла 75-е место при росте спроса на 2,8% и расходах 34,5 тыс. руб. на человека в месяц. В Ингушетии спрос увеличился на 0,49%, республика оказалась на 83-й позиции, а среднедушевые траты составили 13,1 тыс. руб.

Дагестан занял предпоследнее, 84-е место: потребительский спрос вырос всего на 0,08%, среднедушевые расходы составили 35,2 тыс. руб.

В среднем по России потребительский спрос увеличился на 4,8%, а среднедушевые среднемесячные расходы достигли 52,6 тыс. руб.

Лидером рейтинга стал Чукотский автономный округ, где спрос вырос на 26,5% при среднедушевых расходах 68,6 тыс. руб. На последнем месте оказался Ямало-Ненецкий автономный округ: спрос там снизился на 0,9%, а расходы составили 60,9 тыс. руб.

Валерий Климов