Жога поручил усилить контроль за ценами на топливо на Урале
Полпред Уральского федерального округа (УрФО) Артем Жога по итогам совещания поручил главным федеральным инспекторам усилить контроль за ценами на автомобильное топливо в Свердловской и Челябинской областях, сообщили в полпредстве. То же касается объемов поставки и обеспеченности населения топливом, а также наличия резервов.
Фото: Павел Лисицын / Коммерсантъ
В полпредстве отметили, что в этих регионах сложилась непростая ситуация, которая привела к очередям на заправках. «Региональными властями ведется постоянный мониторинг подвоза топлива. Особое внимание уделяется обеспечению горюче-смазочными материалами сельхозтоваропроизводителей, оперативных и социальных служб»,— говорится в сообщении.
Впервые топливный кризис затронул Свердловскую область в этом году в июне: ко многим АЗС стали выстраиваться очереди, некоторые компании ввели лимиты на продажу, часть заправок закрылась из-за нехватки топлива. К середине июля проблему с нехваткой топлива временно удалось решить. В конце августа екатеринбуржцы выстроились в многокилометровые очереди к заправкам в разных районах города. Аналогичная ситуация наблюдалась в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Свердловские власти заявили, что бесперебойно обеспечивают отдаленные территории автомобильным топливом на основании еженедельных заявок муниципалитетов.
На выходных правительство региона обратилось в Министерство энергетики России с просьбой перераспределить поставки топлива между компаниями «Газпромнефть» и «ЛУКОЙЛ», чтобы загрузить АЗС «ЛУКОЙЛ» и снизить ажиотажный спрос и количество потребителей на заправках «Газпромнефть».